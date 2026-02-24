Cirque Arcanae Die
Cirque Arcanae Die jeudi 19 mars 2026.
Cirque Arcanae
16 boulevard Maréchal Leclerc Die Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-19 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-28
Histoires de roi, d’enfants, histoires absurdes, de voyages et de rencontres… mêlées au fil de fer, lancé de couteaux, marche sur le verre, portés accrobatiques…
16 boulevard Maréchal Leclerc Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 84 12 14 communication@placeducirque.fr
Stories of kings, children, absurd stories, travels and encounters… mixed with wire, knife throwing, glass walking, acrobatic lifts…
L’événement Cirque Arcanae Die a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Pays Diois