Cirque Arcanae

16 boulevard Maréchal Leclerc Die Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-19 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-28

Histoires de roi, d’enfants, histoires absurdes, de voyages et de rencontres… mêlées au fil de fer, lancé de couteaux, marche sur le verre, portés accrobatiques…

16 boulevard Maréchal Leclerc Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 84 12 14 communication@placeducirque.fr

English :

Stories of kings, children, absurd stories, travels and encounters… mixed with wire, knife throwing, glass walking, acrobatic lifts…

L’événement Cirque Arcanae Die a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Pays Diois