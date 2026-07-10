Informations pratiques

Saint-Louis

Cirque Carrousel

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Le Carrousel enchanté du Cirque Bouffon, acclamé dans toute l’Europe, contient tout ce qu’il faut pour faire briller les yeux des petits et des grands ! De la magie et de la fantaisie, des acrobaties à couper le souffle, des personnages hauts en couleur, de l’humour et de la poésie. Un moment à ne pas manquer !

Des figures colorées, des acrobaties impressionnantes et de beaux mondes sonores mélancoliques se fondent dans une forme moderne de nouveau cirque. […] Carrousel se voit comme une fête une expérience pour toute la famille. Honnef Heute

Dès 6 ans

Durée 1h20 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Cirque Carrousel Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue