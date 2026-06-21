Cirque ciné concert Sans regrets ? Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 7 octobre 2026.

Romans-sur-Isère

Cirque ciné concert Sans regrets ? Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA

(sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :

2026-10-07

The Rat Pack Compagnie



Une échappée belle à la croisée du cirque, de la musique et du cinéma, où prendre le temps de vivre et d’aimer devient la seule véritable urgence.

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

The Rat Pack Company

A beautiful escape at the crossroads of the circus, music, and cinema, where taking the time to live and love becomes the only true priority.

L’événement Cirque ciné concert Sans regrets ? Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme