Cirque et danse La Chute des Anges Saint-Louis
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Cirque et danse La Chute des Anges
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Ce spectacle hors du commun est une expérience tout à fait unique ! Raphaëlle Boitel, grande circassienne repérée par Annie Fratellini et collaboratrice du petit-fils de Charlie Chaplin, nous plonge dans un conte en clair-obscur surprenant, d’une grande beauté, qui tourne dans le monde entier ! Dans cette dystopie à la scénographie mécanique, sept acrobates défient la gravité et repoussent les limites.
Incroyable… Extraordinairement conçu et étonnamment émouvant. Raphaëlle Boitel trouve le pouvoir de nous briser le cœur. The New York Times
Cie L’oublié(e)
Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel
Dès 8 ans
Durée 1h10 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Cirque et danse La Chute des Anges Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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