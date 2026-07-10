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Cirque et danse – Musée de la Chasse et de la Nature Musée de la Chasse et de la Nature Paris

dimanche 6 septembre 2026 · Musée de la Chasse et de la Nature · Paris

Cirque et danse – Musée de la Chasse et de la Nature Musée de la Chasse et de la Nature Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chasse et de la Nature
Adresse
62 rue des Archives
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Phasmes nous invite à un voyage
merveilleux ou rêve et réalité s’entrecroisent. Au gré des sentiers, les corps
se métamorphosent. Empruntant au minéral au végétal et à l’animal, cette
chimère va se déployer, interagir avec son environnement et peu à peu dévoiler
sa nature humaine.

Les artistes composent au sol comme en
plein vol un duo de chair et d’âme entre cirque et danse. Leur corps-à-corps,
d’une grande force visuelle, nous offre à voir la beauté brute du monde à
travers une danse sensuelle et physique.

Dans le cadre des Traversées du Marais, la Compagnie Libertivore présente « Phasmes », spectacle de cirque et danse, dans la Cour du Musée de la Chasse et de la Nature
Le dimanche 06 septembre 2026
de 11h30 à 12h00
Le dimanche 06 septembre 2026
de 16h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T14:30:00+02:00
fin : 2026-09-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T11:30:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-06T16:00:00+02:00_2026-09-06T16:30:00+02:00

Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives  75003 Paris
+33685998448 c.marechal@fondationfrancoissommer.org


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