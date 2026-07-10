Cirque et danse – Musée de la Chasse et de la Nature Musée de la Chasse et de la Nature Paris

dimanche 6 septembre 2026 · Musée de la Chasse et de la Nature · Paris

Informations pratiques

Phasmes nous invite à un voyage

merveilleux ou rêve et réalité s’entrecroisent. Au gré des sentiers, les corps

se métamorphosent. Empruntant au minéral au végétal et à l’animal, cette

chimère va se déployer, interagir avec son environnement et peu à peu dévoiler

sa nature humaine.

Les artistes composent au sol comme en

plein vol un duo de chair et d’âme entre cirque et danse. Leur corps-à-corps,

d’une grande force visuelle, nous offre à voir la beauté brute du monde à

travers une danse sensuelle et physique.

Dans le cadre des Traversées du Marais, la Compagnie Libertivore présente « Phasmes », spectacle de cirque et danse, dans la Cour du Musée de la Chasse et de la Nature

Le dimanche 06 septembre 2026

de 11h30 à 12h00

Le dimanche 06 septembre 2026

de 16h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T11:30:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-06T16:00:00+02:00_2026-09-06T16:30:00+02:00

Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives 75003 Paris

+33685998448 c.marechal@fondationfrancoissommer.org



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