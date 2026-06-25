Cirque-humour Fame TV Silence, ça tourne ! BP 47 Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Portes-lès-Valence

Cirque-humour Fame TV Silence, ça tourne !

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 18:30:00

fin : 2026-12-09 18:30:00

Date(s) :

2026-12-09 2026-12-10

Préparez‑vous à remonter le temps ! Direction les seventies, leurs pattes d’eph’ et leurs robes à fleurs bienvenue sur le plateau de Fame TV, l’émission de variétés phare des années seventies. Silence, ça tourne !

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

Get ready to go back in time! Let’s head back to the ’70s, with their bell-bottoms and floral dresses: welcome to the set of Fame TV, the flagship variety show of the ’70s. Quiet, we’re rolling!

L’événement Cirque-humour Fame TV Silence, ça tourne ! Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme