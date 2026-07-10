Informations pratiques

Saint-Louis

Cirque Mahamat

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Comment expliquer à une mère qui s’est battue pour emmener ses enfants en France et leur donner le meilleur, que son fils arrête son métier d’ingénieur pour faire du cirque ? Porté par une énergie solaire et une virtuosité saisissante, le danseur et acrobate Mahamat Fofana trace ici le fil de son histoire, entre dette familiale, choc des cultures et désir d’émancipation.

Le seul en scène, qui offre un langage mêlant acrobatie, danse et parole brute, permet à chacun de s’y retrouver. L’Est républicain

Cie La Main de l’Homme

De Mahamat Fofana et Clément Dazin

Dès 10 ans

Durée 50 minutes .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Cirque Mahamat Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue