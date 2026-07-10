Cirque Mahamat Saint-Louis
mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Cirque Mahamat
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 20:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Comment expliquer à une mère qui s’est battue pour emmener ses enfants en France et leur donner le meilleur, que son fils arrête son métier d’ingénieur pour faire du cirque ? Porté par une énergie solaire et une virtuosité saisissante, le danseur et acrobate Mahamat Fofana trace ici le fil de son histoire, entre dette familiale, choc des cultures et désir d’émancipation.
Le seul en scène, qui offre un langage mêlant acrobatie, danse et parole brute, permet à chacun de s’y retrouver. L’Est républicain
Cie La Main de l’Homme
De Mahamat Fofana et Clément Dazin
Dès 10 ans
Durée 50 minutes .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Cirque Mahamat Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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