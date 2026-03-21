Informations pratiques

Mulhouse

Cirque Same same

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-02 14:00:00

fin : 2026-12-05 15:00:00

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-03 2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06

À contre-courant d’un monde sous tension, Same Same ouvre une parenthèse lumineuse, où les cultures se rencontrent, entre héritage et modernité, pour rappeler que, malgré nos différences, nous partageons une même humanité.

Sur scène, sept acrobates et trois musiciens composent un langage universel contorsions, jonglages, mât chinois, équilibre, diabolo, bascule, cerceau aérien, acrobaties se mêlent et se croisent dans une forme chorale. Les disciplines circassiennes racontent les corps et leurs histoires, transforment les épreuves en élans et invitent à ressentir ce qui nous relie tous·tes. Le spectacle traverse une série de situations familières. Dans ces instants ordinaires surgissent écarts culturels, maladresses, tensions et rires. Chacun·e cherche l’équilibre, ajuste son pas, invente son propre langage. Peu à peu, les oppositions s’estompent, la retenue laisse place à la spontanéité et à l’exubérance généreuse, l’individu fait groupe, les différences deviennent une force en mouvement. Tous·tes les artistes de Phare, The Cambodian Circus sont issu·es du Phare Ponleu Selpak ( la lumière des arts en khmer), école cambodgienne créée en 1994 où la pratique artistique est un outil d’épanouissement et de soutien social pour les plus démuni·es.

A partir de 4 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Cirque Same same Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace