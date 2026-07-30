Informations pratiques

Mulhouse

Concert de Echo du Bueberg

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :

2026-09-04

La formation Écho du Bueberg est le brass band du village de Movelier, situé dans le canton du Jura, en Suisse.

Animée par une passion commune pour la musique et un fort esprit de convivialité, la société rassemble des musiciennes et musiciens de tous âges autour du répertoire riche propre à la formation brass band.

L’Écho du Bueberg accorde également une grande importance à la transmission de sa passion musicale aux nouvelles générations. L’accueil de jeunes musiciennes et musiciens dans ses rangs, la formation et le partage d’expériences constituent des valeurs essentielles qui assurent la pérennité de la société.

Au-delà de la qualité musicale, l’Écho du Bueberg est avant tout une aventure humaine, fondée sur l’engagement, le respect et le plaisir de jouer ensemble.

Chaque prestation est l’occasion de partager avec le public des moments d’émotion, de convivialité et de découverte.

Venez découvrir cette formation de qualité placée sous la direction de Laurent Weisbeck, personnage incontournable du paysage culturel alsacien, à travers un programme composé d’œuvres de Robbie Williams, John Miles, Aerosmith, du groupe suisse Fäaschtbänkler et bien d’autres…

Un moment des plus festifs en perspective, à l’occasion de la rentrée culturelle au temple Saint-Etienne de Mulhouse. .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

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English :

L’événement Concert de Echo du Bueberg Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace