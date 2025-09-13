Cirque Sono io ? Saumur

Cirque Sono io ? Saumur samedi 6 juin 2026.

Cirque Sono io ?

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Depuis 1996, Circus Ronaldo se produit dans le monde entier.

Ce spectacle, nommé en Belgique meilleur spectacle de théâtre de 2022 , est un coup de cœur et un miracle ! Sono io? est une tentative de se (re)trouver entre un père et un fils. Le père et le fils, deux clowns à la recherche de leurs ressemblances, à la recherche de leur singularité.

Au travers de leur amour partagé de la musique et du jeu, ils jettent un pont entre leurs points communs et leurs différences. Le père semble embourbé dans son passé, désespérément à la recherche d’une sensation d’extase immémoriale qui s’est évanouie, qu’il pouvait uniquement susciter en présence d’un public. Le fils cherche comment réconcilier les deux univers qu’il affectionne celui du cirque traditionnel que créait son père et le monde qui l’entoure. C’est bien moi ? est une quête de retrouvailles entre un père et un fils et dresse un portrait touchant et de toute beauté de cette relation.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 le dimanche à partir de 16h. Le samedi à partir de 17h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Circus Ronaldo has been performing all over the world since 1996.

German :

Seit 1996 tritt Circus Ronaldo in der ganzen Welt auf.

Italiano :

Il Circo Ronaldo si esibisce in tutto il mondo dal 1996.

Espanol :

El Circo Ronaldo lleva actuando en todo el mundo desde 1996.

L’événement Cirque Sono io ? Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME