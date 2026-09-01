Informations pratiques

Nant

Cirque théâtral

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Esperanza par la Cie Le Chant de la Grenouille

C’est l’histoire d’Esperanza, jeune femme espagnole qui traverse la frontière espagnole dans les années 20 à la recherche d’un monde meilleur. C’est aussi l’histoire de sa fille, nommée également Espéranza, issue d’une famille immigrée espagnole de neuf enfants qui franchit les étapes de la vie.

Entre cirque poétique et théâtre dansé, la voltigeuse et circassienne Julie Allain accompagnée en musique live par Vincent Dubus proposent un spectacle tout en poésie et en émotion.

Durée 45 min

A 20h, au Mas Razal Sur réservation par mail 12 .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 9 72 28 30 50 masrazaldularzac@gmail.com

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English :

Esperanza by Le Chant de la Grenouille

L’événement Cirque théâtral Nant a été mis à jour le 2026-06-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)