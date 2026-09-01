Cirque théâtral Nant
vendredi 18 septembre 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Cirque théâtral
Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Esperanza par la Cie Le Chant de la Grenouille
C’est l’histoire d’Esperanza, jeune femme espagnole qui traverse la frontière espagnole dans les années 20 à la recherche d’un monde meilleur. C’est aussi l’histoire de sa fille, nommée également Espéranza, issue d’une famille immigrée espagnole de neuf enfants qui franchit les étapes de la vie.
Entre cirque poétique et théâtre dansé, la voltigeuse et circassienne Julie Allain accompagnée en musique live par Vincent Dubus proposent un spectacle tout en poésie et en émotion.
Durée 45 min
A 20h, au Mas Razal Sur réservation par mail 12 .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 9 72 28 30 50 masrazaldularzac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Esperanza by Le Chant de la Grenouille
L’événement Cirque théâtral Nant a été mis à jour le 2026-06-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Nant (Aveyron)
- Spectacle Nant 12 septembre 2026
- Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère Nant 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église Saint-Michel de Rouviac, Église Saint-Michel de Rouviac, Nant 19 septembre 2026
- Célébration de la St-Michel Nant 26 septembre 2026
- Festival des Hospitaliers place et jardins du Claux Nant 24 octobre 2026