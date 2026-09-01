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Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère Nant

samedi 19 septembre 2026 · Nant

Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère Nant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Tarif

Nant

Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Sur la déambulation théâtrale du 27 juin dernier, dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).
Conception, texte & mise en scène Jean-Louis Cordina
Collaboration artistique & documentaire Elisabeth Cordina
Troupe 2.0 Solange Cayzac, Marie-Claire Coulet, Maryse Jaoul, Jean Costes, Xavier Etienne, Alain Fournier, Joël Philippe, Laurent Villaret.
Costumes & Accessoires Christiane Millan, Dominique Millan, Louise Iché & l’Atelier Papo’tricot. Habilleuse Marie Saux
Production Villa Antonin Artaud itinérantes/Théâtre des Sources.

A 21h le samedi et à 17h le dimanche, à la Chapelle des Pénitents
Projet proposé à l’Association des Amis de l’Abbatiale & de la Chapelette du Claux avec l’aimable concours de la municipalité de Nant   .

Nant 12230 Aveyron Occitanie   jeanlouis.cordina@gmail.com

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English :

During the theatrical procession held on June 27 as part of the 1,100th Anniversary of the Abbey Church of Saint-Pierre in Nant (926–2026).

L’événement Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère Nant a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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