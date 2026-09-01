Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère Nant
samedi 19 septembre 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Sur la déambulation théâtrale du 27 juin dernier, dans le cadre des 1100 ans de l’abbatiale Saint-Pierre de Nant (926-2026).
Conception, texte & mise en scène Jean-Louis Cordina
Collaboration artistique & documentaire Elisabeth Cordina
Troupe 2.0 Solange Cayzac, Marie-Claire Coulet, Maryse Jaoul, Jean Costes, Xavier Etienne, Alain Fournier, Joël Philippe, Laurent Villaret.
Costumes & Accessoires Christiane Millan, Dominique Millan, Louise Iché & l’Atelier Papo’tricot. Habilleuse Marie Saux
Production Villa Antonin Artaud itinérantes/Théâtre des Sources.
A 21h le samedi et à 17h le dimanche, à la Chapelle des Pénitents
Projet proposé à l’Association des Amis de l’Abbatiale & de la Chapelette du Claux avec l’aimable concours de la municipalité de Nant .
Nant 12230 Aveyron Occitanie jeanlouis.cordina@gmail.com
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English :
During the theatrical procession held on June 27 as part of the 1,100th Anniversary of the Abbey Church of Saint-Pierre in Nant (926–2026).
L’événement Projection du film Abbaye 926, 1100 ans, de la fondation du premier monastère Nant a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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