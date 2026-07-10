Informations pratiques

Saint-Louis

Cirque Wolf

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

La meute est lâchée ! Les dix artistes de la compagnie australienne Circa Contemporary Circus libèrent une énergie brute dans une déferlante de sauts, portés vertigineux et acrobaties fulgurantes. Dans un univers de noir et de blanc où le sauvage et l’humain s’affrontent et se mêlent, ils repoussent un peu plus loin les limites de leur cirque survolté, tiraillés entre des instincts primaires et une humanité à fleur de peau.

Une acrobatie moderne et unique, travaillée, épurée, structurée et aboutie. Un spectacle véritablement subjuguant. TTT Télérama

Circa Ensemble

Mise en scène Yaron Lifschitz

Dès 8 ans

Durée 1h20 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cirque Wolf Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue