Cirque Wolf Saint-Louis
vendredi 27 novembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Cirque Wolf
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
La meute est lâchée ! Les dix artistes de la compagnie australienne Circa Contemporary Circus libèrent une énergie brute dans une déferlante de sauts, portés vertigineux et acrobaties fulgurantes. Dans un univers de noir et de blanc où le sauvage et l’humain s’affrontent et se mêlent, ils repoussent un peu plus loin les limites de leur cirque survolté, tiraillés entre des instincts primaires et une humanité à fleur de peau.
Une acrobatie moderne et unique, travaillée, épurée, structurée et aboutie. Un spectacle véritablement subjuguant. TTT Télérama
Circa Ensemble
Mise en scène Yaron Lifschitz
Dès 8 ans
Durée 1h20 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Cirque Wolf Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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