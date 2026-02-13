Saumur

Cirqu’en famille

Place Verdun Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Cette année, Effervescences propose un nouvel événement entièrement dédié aux familles, entre détente, jeux et spectacles vivants. Un après-midi pensé pour petits et grands, où l’on vient autant pour s’amuser que pour s’émerveiller ensemble.

De 17h à 17h35, place à la poésie et à la virtuosité avec Bal(les) de la compagnie Zalataï une rencontre touchante entre une acrobate artiste et un jongleur d’exception. Deux personnages qui jouent, se taquinent et se cherchent à travers leurs langages respectifs.

Bal(les) est un spectacle poétique et touchant porté par Alexander Koblikov, figure majeure du jonglage mondial, et Charlotte de la Bretèque, artiste aérienne. Un duo qui transforme la technique en émotion, et le cirque en langage universel.

De 18h à 18h35, place à Dans Gravir de la Cie Les Quart’s Fers en l’air, une création à la fois drôle et vertigineuse, un duo de cascadeur·euse·s se lance dans une ascension improbable, dans un monde où la montagne a perdu sa neige. Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur.

Un après-midi à vivre ensemble, entre rires, prouesses et émotions partagées.

Co-organisé avec la MJC.

En partenariat avec Citroën SDA Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 juillet 2026 de 15h à 18h30. .

Place Verdun Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

This year, Effervescences is offering a new event entirely dedicated to families, featuring relaxation, games, and live performances. An afternoon designed for young and old alike, where people come as much to have fun as to marvel together.

L’événement Cirqu’en famille Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME