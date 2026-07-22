Cité de l’accordéon et des patrimoine Journée du patrimoine Rencontre avec Tiennet Simonnin 1 place Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoine Journée du patrimoine Rencontre avec Tiennet Simonnin

1 place Maschat 1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Accordéoniste, Tiennet Simonnin est une figure de la scène des musiques traditionnelles françaises. Il s’intéresse à l’histoire du genre musette et à ses musiciens pionniers qu’il nous fera découvrir. Que sait-on aujourd’hui des origines du bal musette ? Quel rôle jouèrent la communauté auvergnate d’une part et la communauté italienne d’autre part dans la genèse du genre musette ? Comment est-on passé du bal musette tel qu’il existait au milieu du XIXe siècle, lieu de divertissement des Auvergnats de Paris, au bal musette de l’entre-deux-guerres, synonyme d’un bal populaire à l’accordéon avec des danses urbaines emblématiques telles que le fox-trot, le tango musette ou la java ? La java est-elle d’ailleurs une danse typiquement parisienne, comme on le dit parfois ? .

1 place Maschat 1 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

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English : Cité de l’accordéon et des patrimoine Journée du patrimoine Rencontre avec Tiennet Simonnin

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoine Journée du patrimoine Rencontre avec Tiennet Simonnin Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes