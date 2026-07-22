Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-10-28 2026-12-19

En vous inspirant des bouquets peints par les sœurs Desliens, réalisez vos propres œuvres en pâte FIMO.

Durée 1h

Tout au long de l’année, la Cité vous propose des ateliers créatifs en famille et des temps de visites thématiques ou ludiques en lien avec nos collections et nos expositions temporaires. Une manière conviviale d’explorer le musée avec nos médiatrices, tout en éveillant sa curiosité et son imagination.

Pour petits et grands dès 6 ans, ces rendez vous en famille sont des moments de partage .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes