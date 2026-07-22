Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés 1 Place du Docteur Maschat Tulle
mercredi 28 octobre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-10-28 2026-12-19
En vous inspirant des bouquets peints par les sœurs Desliens, réalisez vos propres œuvres en pâte FIMO.
Durée 1h
Tout au long de l’année, la Cité vous propose des ateliers créatifs en famille et des temps de visites thématiques ou ludiques en lien avec nos collections et nos expositions temporaires. Une manière conviviale d’explorer le musée avec nos médiatrices, tout en éveillant sa curiosité et son imagination.
Pour petits et grands dès 6 ans, ces rendez vous en famille sont des moments de partage .
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Bouquets à modelés Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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