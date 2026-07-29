Cité de l’accordéon et des patrimoines Cécile et Marie Desliens Soeurs à l’oeuvre 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Cécile et Marie Desliens Soeurs à l’oeuvre

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2027-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-11 2026-11-12 2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-20

Avec vingt-et-une peintures auxquelles s’ajoutent vingt-deux dessins au fusain, la Cité de l’accordéon et des patrimoines conserve le principal fonds d’œuvres de Cécile (1853-1937) et Marie (1856-1938) Desliens, artistes peintres couvrant la période 1880-1938. Aidé de bénévoles passionnés, le musée a entrepris un travail de recherches pour localiser leurs œuvres, tant dans les collections publiques que privées, et documenter leur trajectoire.

Fruit de ce travail collaboratif, cette exposition retrace leur parcours et questionne la place accordée aux femmes artistes à la fin du XIXe siècle. A travers plus d’une soixantaine de peintures et de dessins présentés, l’exposition est l’occasion de découvrir des œuvres inédites et de porter un regard renouvelé sur ces artistes longtemps restées dans l’ombre. .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Cécile et Marie Desliens Soeurs à l’oeuvre

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Cécile et Marie Desliens Soeurs à l’oeuvre Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes