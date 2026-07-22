Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Duo de fêtes !

Désormais traditionnel, le concert de Noël de la Cité de l’accordéon et des patrimoines est une invitation à une pause musicale et joyeuse au cœur des fêtes de fin d’année.

Pour célébrer 2026 et accueillir 2027, nous recevons un duo d’artistes complices Sébastien Farge et Marjolaine Paitel. Avec Sébastien à l’accordéon et Marjolaine au chant, l’auditorium résonnera résolument jazz et chanson française !

Pensez à réservez votre place. .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes