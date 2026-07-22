Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel 1 Place du Docteur Maschat Tulle
samedi 12 décembre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Duo de fêtes !
Désormais traditionnel, le concert de Noël de la Cité de l’accordéon et des patrimoines est une invitation à une pause musicale et joyeuse au cœur des fêtes de fin d’année.
Pour célébrer 2026 et accueillir 2027, nous recevons un duo d’artistes complices Sébastien Farge et Marjolaine Paitel. Avec Sébastien à l’accordéon et Marjolaine au chant, l’auditorium résonnera résolument jazz et chanson française !
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1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert de Noël Sébastien Farge et Marjolaine Paitel Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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