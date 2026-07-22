Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert Duo A Amélie Castel et Annette Poulard 1 Place du Docteur Maschat Tulle
dimanche 29 novembre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert Duo A Amélie Castel et Annette Poulard
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Le Duo A2, composé d’Amélie Castel à l’accordéon et d’Annette Poulard, artiste polyvalente s’exprimant à la clarinette, au saxophone ou encore au chant, propose un répertoire varié, allant de Gainsbourg à Astor Piazzola Concert tout public.
Sur réservation .
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert Duo A Amélie Castel et Annette Poulard
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Concert Duo A Amélie Castel et Annette Poulard Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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