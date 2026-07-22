Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Spectacle jeune public Conte musical

Alors qu’elle est en vacances chez ses grands-parents, Louise découvre un mystérieux objet oublié dans un recoin de la grange. Cet instrument, qui trouble étrangement son grand-père, va faire naître une grande passion chez la fillette.

Dans une ambiance champêtre et chaleureuse, L’accordéon de l’oncle Gaston nous conte la magie de la musique, les traditions populaires et la transmission des savoirs.

Avec Angélique Pennetier (conte) et Géraldine Gallois (accordéon) Compagnie Chanout .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes