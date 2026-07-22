Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston 1 Place du Docteur Maschat Tulle
dimanche 8 novembre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Spectacle jeune public Conte musical
Alors qu’elle est en vacances chez ses grands-parents, Louise découvre un mystérieux objet oublié dans un recoin de la grange. Cet instrument, qui trouble étrangement son grand-père, va faire naître une grande passion chez la fillette.
Dans une ambiance champêtre et chaleureuse, L’accordéon de l’oncle Gaston nous conte la magie de la musique, les traditions populaires et la transmission des savoirs.
Avec Angélique Pennetier (conte) et Géraldine Gallois (accordéon) Compagnie Chanout .
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines L’Accordéon de l’oncle Gaston Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle 30 juillet 2026
- Festival de la Vézère Maÿlis Arrat accoréon Tulle 30 juillet 2026
- Les jeudis en Cathé-Trech Tulle 30 juillet 2026
- Festival CRôC Salle de l’auzelou Tulle 1 août 2026
- Mini-stage multisports/piscine Tulle 3 août 2026