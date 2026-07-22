Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game 1 Place du Docteur Maschat Tulle
vendredi 30 octobre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Quand la nuit tombe, le mystère s’installe au musée. Au programme indices cachés, énigmes et enquête à résoudre parmi les œuvres.
Durée 1h
Tout public Ado/adultes .
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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