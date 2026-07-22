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Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game 1 Place du Docteur Maschat Tulle

vendredi 30 octobre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
1 Place du Docteur Maschat
Adresse
1 Place Maschat
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Quand la nuit tombe, le mystère s’installe au musée. Au programme indices cachés, énigmes et enquête à résoudre parmi les œuvres.
Durée 1h
Tout public Ado/adultes   .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 

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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Mystery Game Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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