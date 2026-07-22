Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 18:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Sur la piste des œuvres disparues de Cécile et Marie Desliens

L’exposition temporaire Cécile et Marie Desliens Sœurs à l’œuvre est le fruit d’un travail collaboratif entre le musée et des bénévoles passionnés d’histoire locale, Alain Maury et Isabelle Desmaison. A l’occasion de cette rencontre, ils reviennent sur l’enquête minutieuse et passionnante qui les a menés d’archives en tableaux, à la recherche des œuvres de Cécile et Marie Desliens. .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes