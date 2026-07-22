Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison 1 Place du Docteur Maschat Tulle
mercredi 4 novembre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Sur la piste des œuvres disparues de Cécile et Marie Desliens
L’exposition temporaire Cécile et Marie Desliens Sœurs à l’œuvre est le fruit d’un travail collaboratif entre le musée et des bénévoles passionnés d’histoire locale, Alain Maury et Isabelle Desmaison. A l’occasion de cette rencontre, ils reviennent sur l’enquête minutieuse et passionnante qui les a menés d’archives en tableaux, à la recherche des œuvres de Cécile et Marie Desliens. .
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Pass été jeunes Jeux de bois géants Tulle 30 juillet 2026
- Festival de la Vézère Maÿlis Arrat accoréon Tulle 30 juillet 2026
- Les jeudis en Cathé-Trech Tulle 30 juillet 2026
- Festival CRôC Salle de l’auzelou Tulle 1 août 2026
- Mini-stage multisports/piscine Tulle 3 août 2026