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Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison 1 Place du Docteur Maschat Tulle

mercredi 4 novembre 2026 · 1 Place du Docteur Maschat · Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
1 Place du Docteur Maschat
Adresse
1 Place Maschat
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Sur la piste des œuvres disparues de Cécile et Marie Desliens
L’exposition temporaire Cécile et Marie Desliens Sœurs à l’œuvre est le fruit d’un travail collaboratif entre le musée et des bénévoles passionnés d’histoire locale, Alain Maury et Isabelle Desmaison. A l’occasion de cette rencontre, ils reviennent sur l’enquête minutieuse et passionnante qui les a menés d’archives en tableaux, à la recherche des œuvres de Cécile et Marie Desliens.   .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 

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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Alain Maury et Isabelle Desmaison Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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