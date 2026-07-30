Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite commentée Cécile et Marie Desliens 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite commentée Cécile et Marie Desliens

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 15:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-11-25 2026-12-02

L’occasion de découvrir le travail et de l’œuvre de deux artistes restées dans l’ombre.

Découvrez l’incroyable destin de deux sœurs artistes peintre actives des années 1880 aux années 1930. A quatre mains Cécile et Marie Desliens ont déployé une galerie de portraits de la société de leur temps, se sont illustrées dans la réalisation de natures mortes de bouquets et spécialisées dans la création de scènes de genre uniques et savoureuses.

Tout Public .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite commentée Cécile et Marie Desliens

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite commentée Cécile et Marie Desliens Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes