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Sports innovants Tulle

Sports innovants Tulle

Sports innovants Tulle lundi 24 août 2026.

Adresse : Chambon

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tulle

Sports innovants

Chambon Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Sports innovants avec UFOLEP au
Chambon (12 places)
Tchoukball, kinball… jeux d’eau de 10h à
16h   .

Chambon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57  ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Sports innovants Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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