Tulle

Sports innovants

Chambon Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Sports innovants avec UFOLEP au

Chambon (12 places)

Tchoukball, kinball… jeux d’eau de 10h à

16h .

Chambon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Sports innovants Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes