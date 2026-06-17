Pass été jeune Stage graff Tulle
Pass été jeune Stage graff Tulle mardi 25 août 2026.
Tulle
Pass été jeune Stage graff
36 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 13:30:00
fin : 2026-08-28 17:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Stage graff au centre culturel et sportif avec avec Sêma Lao (10 places) conception et création d’une fresque sur grand mur de la galeriedu CCS de 13h30 à 17h30 .
36 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr
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English : Pass été jeune Stage graff
L’événement Pass été jeune Stage graff Tulle a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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