Tulle

Concours de pétanque

Au Chambon Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Concours de pétanque au Chambon (12

places) de 10h à 17h .

Au Chambon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Concours de pétanque Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes