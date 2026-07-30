Cité de l’accordéon et du patrimoine / Journée du patrimoine Concert Les Papillons de Nuit 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et du patrimoine / Journée du patrimoine Concert Les Papillons de Nuit

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les Papillons de Nuit est un trio qui redonne vie au répertoire des bals populaires des années 1920 et 1930 dans lesquels l’accordéon était l’instrument roi.

Les Papillons de Nuit vous invitent à une plongée revigorante dans le son historique du musette des origines, avec le timbre des inséparables compagnons de cette époque l’accordéon, instrument emblématique du bal parisien, et le banjo, alors fraîchement débarqué d’Amérique. Le répertoire du trio fait la part belle aux chansons centenaires et indémodables de Fréhel, Berthe Sylva ou Piaf. A la recherche de sonorités oubliées, les Papillons de Nuit, en enchaînant javas, fox-trots, paso-dobles, valses et tangos, vous feront revivre, sans artifices, le bal populaire des années 20/30 ! .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’accordéon et du patrimoine / Journée du patrimoine Concert Les Papillons de Nuit

L’événement Cité de l’accordéon et du patrimoine / Journée du patrimoine Concert Les Papillons de Nuit Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes