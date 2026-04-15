Cité Foot – Tournoi interclubs 10-11 ans, Stade Marcel Saupin, Nantes

Cité Foot – Tournoi interclubs 10-11 ans Mercredi 15 avril, 09h00 Stade Marcel Saupin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T09:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Lors du tournoi Cité Foot, les enfants de 10-11 ans des clubs nantais, dont 8 équipes féminines, se retrouvent mercredi 15 avril 2026 de 9h à 18h.

Venez assister à cette grande journée de football basée sur les valeurs de tolérance, d’intégration, de respect des différences et de sport citoyen.

Participants :

16 clubs nantais signataires du Plan Cité Foot :

ACS Dervallières

RACC – Groupement Féminin Nantes Est

Don Bosco Sports Nantes

MS Chantenay Nantes Football

Saint-Joseph de Porterie Football

CCS Nantes Saint-Félix

Espérance Saint-Yves

Étoile du Cens

FC Toutes Aides

JSC Bellevue

ASC Saint-Médard de Doulon

La Mellinet

La Saint-Pierre de Nantes

Nantes Sud 98

Sporting Club de Nantes

Nant’espoir Foot Club

+ 4 équipes de l’animation sportive municipale de la Ville de Nantes

Et toute la journée, des animations autour du football sont proposées par les techniciens du District de football de Loire-Atlantique. Un stand de restauration est organisé par les clubs Espérance Saint-Yves et La Mellinet. Dans le cadre de la lutte contre les violences et incivilités dans le sport, un stand de sensibilisation/prévention sera tenu par le Département et le service départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports.

Stade Marcel Saupin 31 Quai Malakoff, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 9000 »}]

15e édition du tournoi