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Cité Nature, Cité Nature Arras, Arras

samedi 19 septembre 2026 · Cité Nature Arras · Arras

Cité Nature, Cité Nature Arras, Arras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cité Nature Arras
Adresse
25 bd Schuman 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Accès limité à 20 personnes par visite

Cité Nature 19 et 20 septembre Cité Nature Arras Pas-de-Calais

Accès limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la visite Patrimoine est offerte (l’entrée à Cité Nature reste payante). Installée dans une ancienne usine où l’on fabriquait autrefois les fameuses lampes de mineurs, Cité Nature est aujourd’hui un lieu de culture scientifique dédié à l’alimentation et l’environnement. Ce week-end sera l’occasion de présenter aux visiteurs les plans originaux de cette usine construite dans les années 1920, ainsi que des lampes de mineurs de différentes époques prêtées pour l’occasion par le Centre Historique Minier de Lewarde.
Visite guidée de 14h à 18h
Tarifs : tarif adulte 4€ – tarif enfant 4€ – gratuit pour les moins de 3 ans

Cité Nature Arras 25 bd Schuman 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 59 59 http://www.citenature.com
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la visite Patrimoine est offerte (l’entrée à Cité Nature reste payante) dans cette ancienne usine où l’on fabriquait autrefois les lampes de mineurs.

© Cité Nature

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