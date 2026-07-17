Cité Nature, Cité Nature Arras, Arras

Informations pratiques

Cité Nature 19 et 20 septembre Cité Nature Arras Pas-de-Calais

Accès limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la visite Patrimoine est offerte (l’entrée à Cité Nature reste payante). Installée dans une ancienne usine où l’on fabriquait autrefois les fameuses lampes de mineurs, Cité Nature est aujourd’hui un lieu de culture scientifique dédié à l’alimentation et l’environnement. Ce week-end sera l’occasion de présenter aux visiteurs les plans originaux de cette usine construite dans les années 1920, ainsi que des lampes de mineurs de différentes époques prêtées pour l’occasion par le Centre Historique Minier de Lewarde.

Visite guidée de 14h à 18h

Tarifs : tarif adulte 4€ – tarif enfant 4€ – gratuit pour les moins de 3 ans

Cité Nature Arras 25 bd Schuman 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 59 59 http://www.citenature.com

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la visite Patrimoine est offerte (l’entrée à Cité Nature reste payante) dans cette ancienne usine où l’on fabriquait autrefois les lampes de mineurs.

© Cité Nature