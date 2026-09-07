CitéCirque – Balades théâtrales, ChapitÔ, Bègles
samedi 19 septembre 2026 · ChapitÔ · Bègles
Informations pratiques
CitéCirque – Balades théâtrales Samedi 19 septembre, 14h00, 18h00 ChapitÔ Gironde
Visite gratuite, sur inscription : https://spectacles-citecirque.mairie-begles.fr : ou par téléphone 05 56 49 95 95
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00
CECI N’EST PAS UN MUSÉE
Faites le mur ! Chaussez vos baskets, prenez votre casquette et surtout … levez la tête. Le collectif OS’O vous emmène en promenade dans le quartier des Terres Neuves, autour d’une visite théâtrilisée qui prendra pour support des oeuvres de street art et l’histoire de ce courant artistique.
À partir de 10 ans.
ChapitÔ 17 rue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 95 95 https://www.mairie-begles.fr/decouvrir-et-sortir/chapito-le-o-lieu/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « https://spectacles-citecirqueq.mairie-begles.fr »}] Situé au cœur du quartier Terres Neuves à Bègles, Chapitô est un lieu de vie dédié à la culture, à la convivialité et au partage. Ouvert à tous, cet espace atypique invite à prendre un café, se restaurer, flâner, participer à des ateliers gratuits sur inscription, développer de nouvelles compétences ou simplement faire des rencontres.
Tout au long de l’année, Chapitô propose également une programmation artistique et culturelle variée, faisant de ce lieu un espace d’échanges et de découvertes accessible à tous. Chapitô est accessible en transport en commun :
Bus ligne 86, arrêt Terres Neuves
Tram C, arrêt Terres Neuves
Balades théâtrales. Balades Théâtre
©Pierre Planchenault
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