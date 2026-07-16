Citéphilo | Christian Jambet – L’Ordre de l’être, providence et platonisme dans la philosophie iranienne, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Citéphilo | Christian Jambet – L’Ordre de l’être, providence et platonisme dans la philosophie iranienne Dimanche 15 novembre, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:30:00+01:00

Loin d’examiner seulement des problèmes de logique, d’éthique et de politique, la philosophie islamique a pour ambition de concurrencer les théologiens en recherchant la juste définition de la divinité et celle de la souveraineté.

Pour chacun d’eux, l’univers est soumis au gouvernement et à l’administration de multiples hiérarchies émanant de Dieu, assurant sa vie et sa permanence, modèle concret des hiérarchies humaines. Ce gouvernement exercé par des êtres invisibles aux sens est visible à l’œil intérieur du philosophe.

Chez Mîr Dâmâd, le fondateur de l’École philosophique d’Ispahan, l’ordre est avant tout un ordre politique, où l’administration du cosmos par les entités immatérielles instaurées par Dieu se réfléchit dans l’administration religieuse de la communauté humaine par les savants en religion, représentants de la famille du Prophète. Chez Mullâ Sadrâ, en revanche, la providence et la politique divine sont perçues comme les effets de l’amour divin, qui s’exprime à tous les degrés des êtres vivants. En soutenant que l’amour est la nature même de la divinité, Mullâ Sadrâ reprend à son compte les enseignements les plus audacieux du soufisme et de la spiritualité islamique. Selon lui, l’existence ne peut être qu’un bien parce qu’elle émane du bien suprême qui est l’amour essentiel de Dieu.

La confrontation et la découverte d’un subtil mode de pensées, étranger à nos catégories.

Christian Jambet est directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études. Il a consacré une quinzaine de livres et un grand nombre d’articles à la philosophie et à la poésie en terre d’islam. Il a été reçu à l’Académie française en 2024, succédant à Marc Fumaroli au fauteuil 6.

Modération : Jean-François Rey, agrégé et docteur en philosophie, professeur honoraire de philosophie

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/citephilo-christian-jambet-lordre-de-letre/ »}]

Christian Jambet est directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études. Il a consacré une quinzaine de livres et de nombreux articles à la philosophie et à la poésie en terre d’islam.