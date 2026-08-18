Citrouille ! Porte de France Marsal
mercredi 28 octobre 2026 · Porte de France · Marsal
Informations pratiques
Marsal
Citrouille !
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Quel est ce drôle et gros légume qui symbolise Halloween? En décoration ou en soupe, on la voit partout à cette période, les enfants pourront la dessiner sous toutes ses formes.
de 10H à 11H15 pour les 4-7ans
de 14Hà 15H30 pour les 8-12 ansEnfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
What is that funny, big vegetable that symbolizes Halloween? Whether as a decoration or in soup, you see it everywhere this time of year—kids can draw it in all its forms.
10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7
2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12
L’événement Citrouille ! Marsal a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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