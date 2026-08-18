Citrouille ! Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

Citrouille !

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Quel est ce drôle et gros légume qui symbolise Halloween? En décoration ou en soupe, on la voit partout à cette période, les enfants pourront la dessiner sous toutes ses formes.

de 10H à 11H15 pour les 4-7ans

de 14Hà 15H30 pour les 8-12 ansEnfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

What is that funny, big vegetable that symbolizes Halloween? Whether as a decoration or in soup, you see it everywhere this time of year—kids can draw it in all its forms.

10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7

2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12

L’événement Citrouille ! Marsal a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS