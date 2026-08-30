Clair de lune sur la tour Eiffel – Rungis Piano-Piano 7e edition Théâtre de Rungis
dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre de Rungis · RUNGIS
Informations pratiques
CONCERT DE FAMILLE
Une histoire originale illustrée en direct sur la musique de Debussy
Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle
Grégoire Pont
Ce concert nous invite à plonger dans un univers poétique à travers une forme aussi originale que fascinante : un véritable film dessiné en direct.
Imaginé par l’illustrateur Grégoire Pont, le spectacle se déploie comme un film muet qui prend vie grâce à la musique. Sur l’écran, le trait s’anime, esquisse des toits endormis, des rues désertes sous les étoiles, des silhouettes oniriques… et entraîne peu à peu les spectateurs dans une déambulation nocturne à travers Paris, jusqu’à la Tour Eiffel scintillante !
Au fil de cette histoire, nous suivons Jean et Céleste qui traversent un monde entre rêve et réalité. Chaque pièce de Debussy devient une scène, une atmosphère, une émotion liée à Paris : Des pas dans la neige, Reflets dans l’eau, La fille aux cheveux de lin, Rêverie, jusqu’au célèbre Clair de lune.
Concert, cinéma d’animation et théâtre visuel, ce spectacle complet propose une expérience pour toute la famille.
Billetterie: Tarif plein 10€ – Tarif Réduit 7€
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/clair-de-lune
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