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Clair de lune sur la tour Eiffel – Rungis Piano-Piano 7e edition Théâtre de Rungis

dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre de Rungis · RUNGIS

Clair de lune sur la tour Eiffel – Rungis Piano-Piano 7e edition Théâtre de Rungis

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00
Heure de fin
16:50
Lieu
Théâtre de Rungis
Adresse
1 Pl. du Général de Gaulle
Ville
94150 RUNGIS
Département
Val-de-Marne
Tarif
Tarif plein 10€ - Tarif Réduit 7€

CONCERT DE FAMILLE
Une histoire originale illustrée en direct sur la musique de Debussy

Ludmila Berlinskaïa & Arthur Ancelle
Grégoire Pont

Ce concert nous invite à plonger dans un univers poétique à travers une forme aussi originale que fascinante : un véritable film dessiné en direct.
Imaginé par l’illustrateur Grégoire Pont, le spectacle se déploie comme un film muet qui prend vie grâce à la musique. Sur l’écran, le trait s’anime, esquisse des toits endormis, des rues désertes sous les étoiles, des silhouettes oniriques… et entraîne peu à peu les spectateurs dans une déambulation nocturne à travers Paris, jusqu’à la Tour Eiffel scintillante !
Au fil de cette histoire, nous suivons Jean et Céleste qui traversent un monde entre rêve et réalité. Chaque pièce de Debussy devient une scène, une atmosphère, une émotion liée à Paris : Des pas dans la neige, Reflets dans l’eau, La fille aux cheveux de lin, Rêverie, jusqu’au célèbre Clair de lune.
Concert, cinéma d’animation et théâtre visuel, ce spectacle complet propose une expérience pour toute la famille.

Billetterie: Tarif plein 10€ – Tarif Réduit 7€
https://www.billetweb.fr/pro/rppf2026
https://rungispianopiano-festival.com/edition-2026/programme/clair-de-lune

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