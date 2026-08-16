Informations pratiques

Mulhouse

Classes ouvertes du Ballet de l’Opéra National du Rhin

38 passage du Théâtre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 11:15:00

Date(s) :

2026-09-16

Envie de passer de l’autre côté du miroir ? Venez assister aux Classes ouvertes du Ballet de l’Opéra National du Rhin et découvrez l’entraînement des danseurs. Entrée libre sur réservation par mail Places limitées.

Envie de passer de l’autre côté du miroir ? Venez assister aux Classes ouvertes du Ballet de l’Opéra National du Rhin et découvrez l’entraînement des danseurs.

Entrée libre sur réservation en ligne Places limitées 0 .

38 passage du Théâtre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 98 75 93 ballet@onr.fr

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English :

Want to go through the looking glass? Come to the Classes ouvertes of the Ballet de l’Opéra National du Rhin and discover how the dancers train. Free admission upon reservation by e-mail Places are limited.

L’événement Classes ouvertes du Ballet de l’Opéra National du Rhin Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace