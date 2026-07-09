Classical Meets Movies Thionville
dimanche 14 février 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Classical Meets Movies
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-02-14 15:00:00
fin : 2027-02-14 17:00:00
Date(s) :
2027-02-14
Quand la musique classique rencontre le cinéma, c’est tout un art du récit qui s’exprime. De la tension héroïque d’Egmont de Ludwig van Beethoven aux fresques épiques signées Hans Zimmer, John Williams ou Ramin Djawadi, chaque oeuvre déploie une dramaturgie puissante. Entre ombre et lumière, combats et espoirs, ces pages d’hier et d’aujourd’hui révèlent un même souffle narratif, où l’orchestre devient le véritable metteur en scène des émotions.
Star Wars, Game of Thrones, Interstellar, Narnia, Carmina Burana, Pirates des CaraïbesTout public
15 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
When classical music meets cinema, it gives rise to a whole art of storytelling. From Ludwig van Beethoven’s heroic “Egmont” to the epic scores by Hans Zimmer, John Williams, and Ramin Djawadi, each work unfolds with powerful dramatic intensity. Between light and shadow, battles and hopes, these compositions from yesterday and today reveal the same narrative spirit, where the orchestra becomes the true director of emotions.
Star Wars, Game of Thrones, Interstellar, Narnia, Carmina Burana, Pirates of the Caribbean
L’événement Classical Meets Movies Thionville a été mis à jour le 2026-07-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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