Classique à la Ferme avec Vivat Musica, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Classique à la Ferme avec Vivat Musica Dimanche 6 décembre, 10h30 La Ferme d’en Haut Nord

6€ ou 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T10:30:00+01:00 – 2026-12-06T11:30:00+01:00

Fin : 2026-12-06T10:30:00+01:00 – 2026-12-06T11:30:00+01:00

Proposer un environnement bienveillant où chacun peut vivre ses émotions sans crainte, c’est ce que la Ferme d’en Haut vous propose lors de ces « Classiques à la Ferme ! ». Des concerts alliant convivialité, accessibilité et haut niveau artistique avec de grands artistes de la musique classique ou de l’opéra.

Avec Vivat Musica

Le programme de ce concert se veut varié et exotique. Du duo au quatuor, les instruments se croiseront et se recroiseront dans des œuvres des quatre coins du monde, illustrant la diversité des origines des quatre musiciens. Russie, Chine, Hongrie, France ou Argentine, ce seront autant de folklores qui inspireront les compositeurs à travers les années.

Que ce soit pour laisser ses oreilles bercées par de douces mélodies, ou sentir ses pieds trépigner lorsque les rythmes se mettent en danse, il y en aura pour tous les goûts. Ce voyage itinérant saura vous faire commencer la journée avec délice !

Concert inclusif, tout public et bébés bienvenus, durée 50mn

Tarif 6€ ou 4€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Dimanche 6 décembre 2026 à 10h30, à la Ferme d’en Haut

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