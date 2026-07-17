Claude Boucher raconté par son p’tit fillot, Musée des savoir-faire du cognac, Cognac

Informations pratiques

Claude Boucher raconté par son p’tit fillot Samedi 19 septembre, 16h00 Musée des savoir-faire du cognac Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

José-Luis Martin Bouquillard, arrière-arrière-petit-fils de Claude Boucher et président de l’association Les Amis de Claude Boucher, présentera la vie et l’œuvre de son aïeul, verrier et inventeur de génie.

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 03 65 https://les-distillateurs-culturels.fr/ Sur 2 000 m2 d’exposition, le musée des savoir-faire du cognac offre des collections riches et éclectiques pour aller à la rencontre des savoir-faire d’excellence qui entourent la création du cognac, entre tradition et modernité. De l’univers de la vigne à l’art de la distillation, en passant par les métiers qui permettent son élaboration, découvrez les secrets du cognac, jusqu’à sa diffusion à travers le monde, dans des écrins d’exception. Point de départ de vos visites sur le territoire, ce musée vous propose également de plonger au cœur du pays de cognac et de son patrimoine au travers de différentes scénographies. Parkings à proximité. Accès PMR.

José-Luis Martin Bouquillard, arrière arrière petit-fils et président de l’association Les amis de Claude Boucher, nous parlera de son aïeul, verrier et inventeur de génie.

© Musées de Cognac