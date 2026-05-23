Claude Lalanne Artiste Artisane Le Centre Pompidou-Metz Metz
Claude Lalanne Artiste Artisane Le Centre Pompidou-Metz Metz jeudi 4 juin 2026.
Metz
Claude Lalanne Artiste Artisane
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Empruntant son titre à l’exposition Artiste Artisane , présentée en 1977 au musée des Arts décoratifs, qui affirmait l’art comme une force totale affranchie de toute hiérarchie, cette conférence retrace le parcours de Claude Lalanne (1925-2019), dont la création ignore les frontières entre sculpture, mobilier, bijou et mode. Parmi ses assemblages les plus saisissants, Caroline (1969) s’inscrit dans une veine surréaliste et poétique de l’humour et de l’esprit de Claude Lalanne, de sa passion pour l’assemblage et les images incongrues, et de sa fascination inépuisable pour le vivant.Tout public
5 .
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Borrowing its title from the Artiste Artisane exhibition at the Musée des Arts Décoratifs in 1977, which affirmed art as a total force free of hierarchy, this talk retraces the career of Claude Lalanne (1925-2019), whose work ignores the boundaries between sculpture, furniture, jewelry and fashion. Among his most striking assemblages, Caroline (1969) is in the surrealist, poetic vein of Claude Lalanne’s humor and wit, his passion for assemblage and incongruous images, and his inexhaustible fascination with the living.
L’événement Claude Lalanne Artiste Artisane Metz a été mis à jour le 2026-05-19 par AGENCE INSPIRE METZ
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