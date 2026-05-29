Cléa Vincent – Tropical Speakeasy Théâtre de l’Alliance française de Paris Paris

Cléa Vincent et ses musiciens ont rendez-vous sur la scène du Théâtre de l’Alliance Française, l’un des secrets les mieux gardés de la capitale ! L’été commence bien… Vibrez au rythme d’une artiste rare, singulière, et totalement libre.

Depuis quinze ans, Cléa Vincent monte sur scène avec cette ferveur enfantine et cette passion pour la pop et son élasticité, des premiers bars parisiens jusqu’au Bataclan. Indissociable du paysage indépendant français, elle cultive une musique spontanée, candide et solaire, nourrie de collaborations multiples (Kim Giani, Jeanne Balibar, Jacques, João Selva, Les Clopes…) et de voyages qui élargissent son inspiration, notamment en Amérique du Sud avec la série d’EPs Tropi-Cléa. Après trois albums, dont Advitam Æternamour, elle dévoile Speakeasy, un disque intimiste au piano qui affirme plus que jamais sa liberté artistique.

Trois ans après avoir clôturé le Festival des 140 ans de l’Alliance française de Paris lors d’un concert endiablé au Studio de l’Ermitage, Cléa Vincent se produira avec ses musiciens sur la mythique scène du Théâtre, pour notre plus grand plaisir.

Line up : Cléa Vincent : piano, chant lead, Baptiste Dosdat : basse, guitare, choeurs, Raphaël Thyss : trompette, bugle, orgue, percussions, choeurs, Raphaël Léger : batterie, en accord avec Zamora Productions.

Ambiance festive et bar dans la cour du Théâtre, dès 18h !

Tout un monde en français : le programme culturel de l’Alliance française de Paris

D’Hanoi à Montréal en passant par Dakar ou Rio, l’Alliance française de Paris vous propose de vibrer au rythme d’une langue-monde, avec celles et ceux qui la font résonner à l’écrit et en images, en gestes et en musique. Vivez une programmation où se rencontrent les cultures autour d’une langue partagée et réinventée chaque jour, sur tous les continents.