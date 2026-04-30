Concert guitare et musique de chambre Bibliothèque Charlotte Delbo Paris
Concert guitare et musique de chambre Bibliothèque Charlotte Delbo Paris vendredi 29 mai 2026.
Les classes de guitare et de musique de chambre du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart vous proposent le troisième et dernier concert de la saison à la bibliothèque.
La harpe des précédents concerts fait place à la guitare, en solo, duo et trio, et en musique de chambre avec d’autres instruments.
Au programme, des œuvres de Mario Castelnuovo-Tedesco, Roland Dyens, Jacques Ibert, Simone Iannarelli, Enrique Granados…
Les élèves du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart vous proposent un nouveau concert
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit
Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:15:00+02:00
Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris
+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Charlotte Delbo et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 30 avril 2026
- Visite Jardins contemporains du quartier des Grands Moulins jardin Abbé Pierre Grands Moulins paris 30 avril 2026
- Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon » 30 avril 2026
- Croquer l’info : dessins satiriques de Coco et Juin, réalisés lors de la rencontre « Guerre en Ukraine la voix des femmes » Bibliothèque Benoîte Groult Paris 30 avril 2026
- Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris 30 avril 2026