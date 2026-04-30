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Concert guitare et musique de chambre Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Concert guitare et musique de chambre Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Concert guitare et musique de chambre Bibliothèque Charlotte Delbo Paris vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Charlotte Delbo

Adresse : 2 passage des Petits Pères

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : <p>Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel</p>

Les classes de guitare et de musique de chambre du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart vous proposent le troisième et dernier concert de la saison à la bibliothèque.

La harpe des précédents concerts fait place à la guitare, en solo, duo et trio, et en musique de chambre avec d’autres instruments.

Au programme, des œuvres de Mario Castelnuovo-Tedesco, Roland Dyens, Jacques Ibert, Simone Iannarelli, Enrique Granados…

Les élèves du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart vous proposent un nouveau concert
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:15:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères  75002 Paris
+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo


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