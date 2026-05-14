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La Motivation Mairie du 11e arrondissement PARIS

La Motivation Mairie du 11e arrondissement PARIS

La Motivation Mairie du 11e arrondissement PARIS vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Mairie du 11e arrondissement

Adresse : 12 Place Léon Blum

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : <p>BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI</p><p><b>Sur place</b> : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)</p><p><b>Chez vous</b> : sur notre site internet www.festivalonze.org  rubrique "infos pratiques"                (2€ de frais de billetterie)  </p>

Alice travaille dans une agence d’orientation scolaire et
professionnelle. Ce matin, elle doit incarner la mascotte de son entreprise :
un lapin. Mais en revêtant l’adorable costume, Alice passe de l’autre côté du
marché, se perd et se transforme.

Seul en scène textuel, anarchique et sensible, La Motivation
réinterroge les finalités du travail moderne. Au vu de l’état actuel du marché,
nous prenons le parti d’en rire.

En savoir plus sur la compagnie

Solo humoristique orienté vers l’emploi, désorienté par un lapin. Dans le cadre de la 30e édition d’Onze Bouge, toujours !
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 20h10
gratuit

BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI

Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)

Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org  rubrique « infos pratiques »                (2€ de frais de billetterie)  

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:10:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:10:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum  75011 PARIS
https://www.festivalonze.org/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/


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