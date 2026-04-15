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Clean Up au Port Boyer, CSC ACCOORD PORT BOYER, Nantes

Clean Up au Port Boyer, CSC ACCOORD PORT BOYER, Nantes

Clean Up au Port Boyer, CSC ACCOORD PORT BOYER, Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : CSC ACCOORD PORT BOYER

Adresse : 7 RUE DE PORNICHET 44300 NANTES

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Clean Up au Port Boyer Jeudi 16 avril, 15h00 CSC ACCOORD PORT BOYER Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

L’EBE Boreal invite les habitants et habitantes du Port Boyer à venir nettoyer leur quartier à travers cette action de clean up collectif. Seul-e, à plusieurs ou en famille, venez participer aux différentes animations proposées durant l’après-midi du jeudi 16 avril. Le rendez-vous est donné à 15h devant le CSC du Port Boyer.

CSC ACCOORD PORT BOYER 7 RUE DE PORNICHET 44300 NANTES Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Nettoyage collectif sur le quartier du Port Boyer clean up clean walk

EBE Boreal

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