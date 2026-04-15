Clean Up au Port Boyer, CSC ACCOORD PORT BOYER, Nantes

Clean Up au Port Boyer Jeudi 16 avril, 15h00 CSC ACCOORD PORT BOYER Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

L’EBE Boreal invite les habitants et habitantes du Port Boyer à venir nettoyer leur quartier à travers cette action de clean up collectif. Seul-e, à plusieurs ou en famille, venez participer aux différentes animations proposées durant l’après-midi du jeudi 16 avril. Le rendez-vous est donné à 15h devant le CSC du Port Boyer.

CSC ACCOORD PORT BOYER 7 RUE DE PORNICHET 44300 NANTES Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Nettoyage collectif sur le quartier du Port Boyer clean up clean walk

EBE Boreal