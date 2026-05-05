Pau

Clémenceau en fête ! Week-end 2

64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 11:00:00

fin : 2026-05-07 00:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Pendant près de trois semaines, Clemenceau en fête réunit restaurateurs éphémères, artistes et associations dans un même espace ouvert. Vous y trouvez une offre gourmande variée, des concerts en fin de journée, des DJ sets en soirée et des animations accessibles à tous. En famille ou entre amis, chacun compose son moment déjeuner sur le pouce, atelier avec les enfants ou soirée musicale. L’ensemble crée un lieu de vie simple et animé, fidèle à l’esprit des fêtes du Sud-Ouest !

Programme du jeudi 7 mai 11h 1h (fin de soirée à 0h30) .

64000 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clémenceau en fête ! Week-end 2

L’événement Clémenceau en fête ! Week-end 2 Pau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Pau