Clément Janinet – Garden of Silences – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 20:00 – 21:15

Gratuit : oui Tout public

Concert Clément Janinet poursuit son chemin singulier, ancré dans un jazz ouvert à toutes les traversées. Avec ce quartet européen inédit, il réunit Oscar Viret (trompette), Ambre Vuillermoz (accordéon) et Robert Lucaciu (contrebasse) pour une musique libre et sans frontières. Portés autant par leurs affinités que par leurs singularités, ils façonnent peu à peu un son profondément singulier où chacun apporte une couleur forte à cet ensemble transfrontalier. Entre héritage baroque, musiques populaires, minimalisme et improvisation, les influences se croisent et se transforment. De cette rencontre naît alors une matière sonore à la fois fine et intense, où tradition et création dialoguent en permanence, pour façonner un univers organique et résolument unique.. Clément Janinet : violon et composition / Oscar Viret : trompette / Ambre Vuillermoz : accordéon / Robert Lucaciu : contrebasse Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/



Afficher la carte du lieu Douves du Château des Ducs de Bretagne et trouvez le meilleur itinéraire

