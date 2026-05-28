CLEMENT VIKTOROVITCH ZENITH DE PAU Pau
CLEMENT VIKTOROVITCH ZENITH DE PAU Pau mercredi 13 janvier 2027.
Pau
CLEMENT VIKTOROVITCH
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 42.2 – 42.2 – 42.2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 20:00:00
fin : 2027-01-13 22:00:00
Date(s) :
2027-01-13
Clément Viktorovitch, docteur en science politique soucieux de vulgarisation dans les médias (France Info, Clique, Quotidien), sur internet (Twitch, YouTube) et en librairie (Le Pouvoir Rhétorique, Logocratie) apparait pour la première fois sur scène dans une fiction grinçante.
Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…
A travers ce spectacle, déjà 150 000 spectateurs ont pu s’emparer des outils de décryptage du discours et, au-delà, s’interroger sur les dégâts qu’une parole politique déloyale peut entraîner pour notre vie démocratique. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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L’événement CLEMENT VIKTOROVITCH Pau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Pau
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