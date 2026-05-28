CLEMENT VIKTOROVITCH ZENITH DE PAU Pau

Pau

CLEMENT VIKTOROVITCH

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42.2 – 42.2 – 42.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:00:00

fin : 2027-01-13 22:00:00

Date(s) :

2027-01-13

Clément Viktorovitch, docteur en science politique soucieux de vulgarisation dans les médias (France Info, Clique, Quotidien), sur internet (Twitch, YouTube) et en librairie (Le Pouvoir Rhétorique, Logocratie) apparait pour la première fois sur scène dans une fiction grinçante.

Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…

A travers ce spectacle, déjà 150 000 spectateurs ont pu s’emparer des outils de décryptage du discours et, au-delà, s’interroger sur les dégâts qu’une parole politique déloyale peut entraîner pour notre vie démocratique. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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L’événement CLEMENT VIKTOROVITCH Pau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Pau