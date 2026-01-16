Clermont Foot 63 vs Red Star Stade Gabriel Montpied Clermont-Ferrand
Clermont Foot 63 vs Red Star Stade Gabriel Montpied Clermont-Ferrand vendredi 20 mars 2026.
Clermont Foot 63 vs Red Star
Stade Gabriel Montpied Rue Robert-Lemoy Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Rendez-vous au Stade Gabriel Montpied pour le prochain match à domicile du Clermont Foot 63 !
.
Stade Gabriel Montpied Rue Robert-Lemoy Clermont-Ferrand 63018 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you at the Stade Gabriel Montpied for Clermont Foot 63’s next home match!
L’événement Clermont Foot 63 vs Red Star Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-16 par Clermont Auvergne Volcans