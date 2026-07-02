CLERMONT-L’HÉRAULT, TERRE DE SPECTACLES Clermont-l’Hérault
lundi 21 septembre 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
CLERMONT-L’HÉRAULT, TERRE DE SPECTACLES
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-09 2026-10-10
À travers des documents, affiches et photographies issus des archives, cette exposition retrace l’apparition du cinéma, du théâtre et des ensembles musicaux à Clermont-l’Hérault, ainsi que leur évolution au fil du temps.
Tout public gratuit
À travers des documents, affiches et photographies issus des archives, cette exposition retrace l’apparition du cinéma, du théâtre et des ensembles musicaux à Clermont-l’Hérault, ainsi que leur évolution au fil du temps.
Tout public gratuit .
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr
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English : CLERMONT-L’HÉRAULT, TERRE DE SPECTACLES
Through documents, posters, and photographs from the archives, this exhibition traces the emergence of cinema, theater, and musical ensembles in Clermont-l’Hérault, as well as their evolution over time.
Open to all ages—free admission
L’événement CLERMONT-L’HÉRAULT, TERRE DE SPECTACLES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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