Clic-Clac Photo ! Découverte des techniques de prise de vue, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Clic-Clac Photo ! Découverte des techniques de prise de vue Dimanche 20 septembre, 11h30, 16h30 Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du téléphone portable à la chambre photographique, remontez le temps à la découverte des techniques de prise de vue. A l’ère du tout numérique, venez comprendre comment naissaient les photographies d’autrefois et explorez les origines de cet art.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« owner »: {« uid »: 71906316, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 30, « bookingContact »: « phototheque@ville-douai.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789896600000, « id »: 1}, {« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789914600000, « id »: 2}], « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Du téléphone portable à la chambre photographique, remontez le temps à la découverte des techniques de prise de vue. A l’ère du tout numérique, venez comprendre comment naissaient les photographies…

©Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard