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Clic-Clac Photo ! Découverte des techniques de prise de vue, Musée de la Chartreuse, Douai

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Clic-Clac Photo ! Découverte des techniques de prise de vue, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Limité à 15 personnes

Clic-Clac Photo ! Découverte des techniques de prise de vue Dimanche 20 septembre, 11h30, 16h30 Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du téléphone portable à la chambre photographique, remontez le temps à la découverte des techniques de prise de vue. A l’ère du tout numérique, venez comprendre comment naissaient les photographies d’autrefois et explorez les origines de cet art.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« owner »: {« uid »: 71906316, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 30, « bookingContact »: « phototheque@ville-douai.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789896600000, « id »: 1}, {« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789914600000, « id »: 2}], « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Du téléphone portable à la chambre photographique, remontez le temps à la découverte des techniques de prise de vue. A l’ère du tout numérique, venez comprendre comment naissaient les photographies…

©Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard

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