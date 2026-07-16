Clichés Montalbanais : Balade guidée photographique, CIAP – Ancien collège, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · CIAP - Ancien collège · Montauban
Informations pratiques
Clichés Montalbanais : Balade guidée photographique 19 et 20 septembre CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne
Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum de 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Accompagnés d’une guide-conférencière du CIAP et du photographe professionnel Aubin Berthe, parcourez les rues de Montauban munis de votre appareil photo.
L’objectif ? Réaliser une image qui raconte une histoire, voire l’Histoire. Pour y parvenir, laissez-vous guider par des conseils avisés et par ce que l’architecture a à vous révéler.
Nul besoin d’être expert ni d’avoir des connaissances particulières : un smartphone ou tout autre appareil numérique suffit pour participer à cette visite.
Pensez à apporter votre appareil photo ou votre smartphone.
À partir de 15 ans.
CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}] L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.
En suivant une guide conférencière du CIAP et le photographe professionnel Aubin Berthe, parcourez les rues de Montauban munis de votre appareil photo. L’objectif ? Prendre une photo qui raconte une …
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