Climax Festival #11 Darwin Experience, Darwin éco système, Bordeaux

Climax Festival #11 Darwin Experience 11 – 13 septembre Darwin éco système Gironde

Gratuité le jour et payant les soirs de concerts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T21:00:00+02:00

Un festival engagé

A l’heure où le monde retient son souffle, entre conflits et espoirs de paix, l’édition 2026 du Festival Climax sera une escale dans cette quête, une exploration des voies vers une réconciliation globale. Penseurs, activistes, artistes, chercheurs et politiques explorerons de nouvelles propositions de vivre ensemble.

Les bouleversements climatiques et les guerres actuelles témoignent de ce déséquilibre global qui s’installe. À l’heure où nos démocraties et libertés sont mises à mal, parler de paix peut paraitre incongru. Mais ni le réchauffement climatique ni l’épuisement des ressources n’attendront la fin des conflits.

Entre écologie, paix et festivités

Climax propose un contre-pied audacieux. La quête de la paix ne peut être dissociée des échos écologiques de notre époque. Cette 10ème édition explore les liens entre écologie et paix, et invite à repenser notre relation avec la nature entre les peuples.

Ces jours de discussions, tables rondes, conférences, concerts et performances artistiques seront des carrefours d’idées et d’expériences. Ensemble, sondons les racines de la paix et tissons des liens transcendant les frontières pour un avenir en commun.

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Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://climaxfestival.fr/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-tourisme.com/agenda.html »}]

Le Climax festival fait son retour à Darwin du 11 au 13 septembre. Venez fêter la vie de manière engagée et raisonnée ! festival engagement

Lucas Mathie